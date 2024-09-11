Число жертв смертоносного тайфуна «Яги» во Вьетнаме продолжает расти

Дожди, принесенные тайфуном Яги, вызвали оползни и наводнения на севере Вьетнама. Сообщается, что 59 человек пропали без вести, ранены 764 местных жителей. Также был нанесен серьёзный ущерб имуществу, нарушена работа предприятий и промышленности.

«Яги» — сильнейший тайфун в районе Южно-Китайского моря за последние 10 лет. До этого было известно о 65 погибших и 40 пропавших без вести. Ранее этот же тайфун накрыл юг Китая, где эвакуировали несколько миллионов человек. Тайфун практически полностью уничтожил кровлю стадиона «Уюаньхэ» в Хайкоу — административном центре провинции Хайнань. Через несколько дней там должно состояться выступление рэпера из США Канье Уэста.