Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 03:31

Число жертв смертоносного тайфуна «Яги» во Вьетнаме продолжает расти

Число погибших во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» увеличилось до 141

Количество жертв обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги» выросло до 141 человека. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама.

Дожди, принесенные тайфуном Яги, вызвали оползни и наводнения на севере Вьетнама. Сообщается, что 59 человек пропали без вести, ранены 764 местных жителей. Также был нанесен серьёзный ущерб имуществу, нарушена работа предприятий и промышленности.

Число жертв тайфуна-убийцы «Яги» во Вьетнаме выросло до 127
Число жертв тайфуна-убийцы «Яги» во Вьетнаме выросло до 127

«Яги» — сильнейший тайфун в районе Южно-Китайского моря за последние 10 лет. До этого было известно о 65 погибших и 40 пропавших без вести. Ранее этот же тайфун накрыл юг Китая, где эвакуировали несколько миллионов человек. Тайфун практически полностью уничтожил кровлю стадиона «Уюаньхэ» в Хайкоу — административном центре провинции Хайнань. Через несколько дней там должно состояться выступление рэпера из США Канье Уэста.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Images By Kenny

Илья Попов
  • Новости
  • вьетнам
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров