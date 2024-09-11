Число жертв смертоносного тайфуна «Яги» во Вьетнаме продолжает расти
Число погибших во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» увеличилось до 141
Количество жертв обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги» выросло до 141 человека. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на департамент по преодолению последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства Вьетнама.
Дожди, принесенные тайфуном Яги, вызвали оползни и наводнения на севере Вьетнама. Сообщается, что 59 человек пропали без вести, ранены 764 местных жителей. Также был нанесен серьёзный ущерб имуществу, нарушена работа предприятий и промышленности.
«Яги» — сильнейший тайфун в районе Южно-Китайского моря за последние 10 лет. До этого было известно о 65 погибших и 40 пропавших без вести. Ранее этот же тайфун накрыл юг Китая, где эвакуировали несколько миллионов человек. Тайфун практически полностью уничтожил кровлю стадиона «Уюаньхэ» в Хайкоу — административном центре провинции Хайнань. Через несколько дней там должно состояться выступление рэпера из США Канье Уэста.
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