Конгрессмен Уилсон рухнул без чувств после рассказа о напряжённых летних каникулах
NBC News: Конгрессмен Уилсон потерял сознание и был госпитализирован
Джо Уилсон рассказал, что у него были напряжённые летние каникулы. Обложка © Wikipedia
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был срочно госпитализирован. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на помощника конгрессмена.
Инцидент произошёл во вторник вечером, когда 77-летний республиканец, представляющий Южную Каролину, внезапно упал в обморок. По словам помощника, конгрессмену была оказана медицинская помощь, и он был доставлен в больницу.
Ранее в тот же день он принимал участие в голосованиях в палате представителей и общался с журналистами. Он рассказал, что у него были напряжённые летние каникулы, в течение которых он совершил три поездки в Азию и Европу.
Ранее в США начался первый раунд предвыборных дебатов между кандидатами в президенты — Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию, и вице-президентом Камалой Харрис, выдвинутой демократами. Трансляция прошла на канале ABC, а дебаты начались с обмена рукопожатиями, причём первой руку протянула Харрис.