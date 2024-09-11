Конгрессмен Уилсон рухнул без чувств после рассказа о напряжённых летних каникулах

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был срочно госпитализирован. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на помощника конгрессмена.

Инцидент произошёл во вторник вечером, когда 77-летний республиканец, представляющий Южную Каролину, внезапно упал в обморок. По словам помощника, конгрессмену была оказана медицинская помощь, и он был доставлен в больницу.

Ранее в тот же день он принимал участие в голосованиях в палате представителей и общался с журналистами. Он рассказал, что у него были напряжённые летние каникулы, в течение которых он совершил три поездки в Азию и Европу.