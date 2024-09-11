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11 сентября, 04:10

Конгрессмен Уилсон рухнул без чувств после рассказа о напряжённых летних каникулах

NBC News: Конгрессмен Уилсон потерял сознание и был госпитализирован

Джо Уилсон рассказал, что у него были напряжённые летние каникулы. Обложка © Wikipedia

Джо Уилсон рассказал, что у него были напряжённые летние каникулы. Обложка © Wikipedia

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон потерял сознание во время мероприятия в Вашингтоне и был срочно госпитализирован. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на помощника конгрессмена.

Инцидент произошёл во вторник вечером, когда 77-летний республиканец, представляющий Южную Каролину, внезапно упал в обморок. По словам помощника, конгрессмену была оказана медицинская помощь, и он был доставлен в больницу.

Ранее в тот же день он принимал участие в голосованиях в палате представителей и общался с журналистами. Он рассказал, что у него были напряжённые летние каникулы, в течение которых он совершил три поездки в Азию и Европу.

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Ранее в США начался первый раунд предвыборных дебатов между кандидатами в президенты — Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию, и вице-президентом Камалой Харрис, выдвинутой демократами. Трансляция прошла на канале ABC, а дебаты начались с обмена рукопожатиями, причём первой руку протянула Харрис.

Кирилл Сосновских
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