Пассажирские поезда отправлены в объезд из-за схода вагонов под Белгородом
В Белгородской области пассажирские поезда объезжают район схода с рельсов локомотива и вагонов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд», — написал Гладков в телеграм-канале.
Напомним, вагоны и локомотивы грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за постороннего вмешательства в работу ж/д транспорта. Всё произошло на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. В результате инцидента никто не пострадал.
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