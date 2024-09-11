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11 сентября, 03:54

Пассажирские поезда отправлены в объезд из-за схода вагонов под Белгородом

В Белгородской области пассажирские поезда объезжают район схода с рельсов локомотива и вагонов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд», — написал Гладков в телеграм-канале.

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Напомним, вагоны и локомотивы грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области из-за постороннего вмешательства в работу ж/д транспорта. Всё произошло на перегоне Волоконовка — Новый Оскол. В результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Оксана Попова
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