Пассажирские поезда отправлены в объезд из-за схода вагонов под Белгородом

В Белгородской области пассажирские поезда объезжают район схода с рельсов локомотива и вагонов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава. Пострадавших нет. Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд», — написал Гладков в телеграм-канале.