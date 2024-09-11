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11 сентября, 07:25

В Дрездене рухнул крупный участок моста, повреждены тепловые сети

Bild: В Дрездене обвалился участок моста с трамвайными путями и тротуаром

Рухнувшая часть моста в Дрездене. Обложка © X / ArthurM40330824

Рухнувшая часть моста в Дрездене. Обложка © X / ArthurM40330824

В немецком городе Дрезден обвалилась в реку Эльбу крупная часть моста. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источник в местном ситуационном центре.

«В ночь на среду крупная часть моста Каролабрюке в Дрездене обвалилась в Эльбу», — указано в материале.

По информации издания, в воду рухнула та часть моста, на которой находились трамвайные пути и пешеходная зона. Как передаёт Sächsische со ссылкой на местные службы, в результате обрушения конструкции повредились две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого многие жители города остаются без горячей воды.

В Кабардино-Балкарии рухнул мост
В Кабардино-Балкарии рухнул мост

А ранее Life.ru писал, что во Вьетнаме рухнул мост вместе с проезжающими по нему автомобилями и мотоциклами. После инцидента более 10 человек пропали без вести.

Дарья Нарыкова
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