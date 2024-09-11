В Дрездене рухнул крупный участок моста, повреждены тепловые сети

В немецком городе Дрезден обвалилась в реку Эльбу крупная часть моста. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источник в местном ситуационном центре.

«В ночь на среду крупная часть моста Каролабрюке в Дрездене обвалилась в Эльбу», — указано в материале.

По информации издания, в воду рухнула та часть моста, на которой находились трамвайные пути и пешеходная зона. Как передаёт Sächsische со ссылкой на местные службы, в результате обрушения конструкции повредились две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого многие жители города остаются без горячей воды.