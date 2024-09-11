В Дрездене рухнул крупный участок моста, повреждены тепловые сети
Bild: В Дрездене обвалился участок моста с трамвайными путями и тротуаром
Рухнувшая часть моста в Дрездене. Обложка © X / ArthurM40330824
В немецком городе Дрезден обвалилась в реку Эльбу крупная часть моста. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на источник в местном ситуационном центре.
«В ночь на среду крупная часть моста Каролабрюке в Дрездене обвалилась в Эльбу», — указано в материале.
По информации издания, в воду рухнула та часть моста, на которой находились трамвайные пути и пешеходная зона. Как передаёт Sächsische со ссылкой на местные службы, в результате обрушения конструкции повредились две трубы централизованного теплоснабжения. Из-за этого многие жители города остаются без горячей воды.
А ранее Life.ru писал, что во Вьетнаме рухнул мост вместе с проезжающими по нему автомобилями и мотоциклами. После инцидента более 10 человек пропали без вести.