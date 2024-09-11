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11 сентября, 08:15

Бойцы ВСУ открыли огонь по мирным жителям, которые пытались убежать через поля под Курском

ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в курском приграничье открыли огонь по мирным гражданам, которые пытались убежать от военных через поля. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на видео, переданное от бойцов 44-го армейского корпуса.

Кадры были сняты во второй день вторжения украинских войск в Курскую область — 7 августа. Запись обнародовали только сейчас, так как бойцы защищали село Малая Локня и находились в окружении.

На опубликованных кадрах видна группа из 10-12 человек, которые убегали по дороге и полям в сторону деревни Новоивановка. В этот момент за ними наблюдал разведывательный беспилотник ВСУ. После прогремело два взрыва, была видна стрельба украинской бронированной машины пехоты по разбегающимся курянам.

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А ранее Life.ru писал, что жители курской Суджи отказались принимать гуманитарную помощь от украинских войск. По словам беженки Тамары Садкеевой, многим курянам пришлось в спешке покидать дома и уезжать из опасной зоны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / podyom

Дарья Нарыкова
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