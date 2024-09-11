Силы ПВО РФ сбили три дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над двумя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«11 сентября в период с 10:00 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что два украинских дрона уничтожили в небе над Курской областью и один — над Белгородской областью.