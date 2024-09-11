Силы ПВО РФ сбили три дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над двумя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
«11 сентября в период с 10:00 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что два украинских дрона уничтожили в небе над Курской областью и один — над Белгородской областью.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО РФ минувшей ночью уничтожили четыре дрона ВСУ над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили в Орловской области.
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