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11 сентября, 08:51

Силы ПВО РФ сбили три дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над двумя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«11 сентября в период с 10:00 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что два украинских дрона уничтожили в небе над Курской областью и один — над Белгородской областью.

Пресечена попытка Киева устроить теракты беспилотниками в Белгородской области
Пресечена попытка Киева устроить теракты беспилотниками в Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО РФ минувшей ночью уничтожили четыре дрона ВСУ над российскими регионами. Больше всего беспилотников сбили в Орловской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Дарья Нарыкова
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