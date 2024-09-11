Песков: Эффективность массированных атак беспилотников ВСУ на РФ минимальна
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Эффективность массированных налётов украинских беспилотников по территории России минимальна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о причине, он указал на работу средств противовоздушной обороны.
«[Это] благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны», — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская ПВО набралась опыта в борьбе с украинскими беспилотниками. По его словам, можно сказать об успехах нашей армии в данном вопросе.