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11 сентября, 09:49

Песков: Эффективность массированных атак беспилотников ВСУ на РФ минимальна

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Эффективность массированных налётов украинских беспилотников по территории России минимальна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Говоря о причине, он указал на работу средств противовоздушной обороны.

«[Это] благодаря средствам защиты, благодаря эффективности работы противовоздушной обороны», — сказал представитель Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская ПВО набралась опыта в борьбе с украинскими беспилотниками. По его словам, можно сказать об успехах нашей армии в данном вопросе.

Александр Юнашев
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