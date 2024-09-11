Прокуратура потребовала вернуть Минобороны РФ историческую усадьбу на Балтике

Военная прокуратура Балтийского флота обратилась в суд с просьбой признать сделку о передаче участка площадью 3,5 га на Калининградском шоссе в Приморске недействительной. Согласно исковому заявлению, ведомство хочет, чтобы землю вернули Министерству обороны.

Обязанности по возврату участка, на котором находится историческая вилла Порр, прокуратура требует возложить на Агентство по имуществу Калининградской области. Как уточняет РБК, спорная земля находится на территории парка «Приморский», который расположен между железной дорогой и трассой на Балтийск. Данной площадке присвоен статус объекта культурного наследия муниципального значения и памятника природы регионального значения.

Трёхэтажную кирпичную виллу построил в 1905 году владелец крупной деревообрабатывающей фабрики Антон Вильгельм Порр. Однако с 2011 года она находится в запущенном состоянии.

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