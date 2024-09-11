Белоусов впервые проинспектировал группировку войск «Запад» ВС РФ в зоне СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 11 сентября.

Андрей Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Запад». Видео © Telegram / Минобороны России

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провёл совещание на пункте управления группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в сообщении.

Командующий группировкой войск Сергей Кузовлев доложил Белоусову, что в настоящее время подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут значительные потери. Кроме того, министру обороны РФ показали данные объективного контроля уничтожения живой силы противника и его военной техники.

Также Белоусов выразил благодарность военным, которые выполняют задачи в зоне спецоперации (СВО). Глава Минобороны вручил им награды за проявленные самоотверженность и героизм, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость», а также медали «За спасение погибавших».