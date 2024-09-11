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10 сентября, 23:02

Министр обороны РФ поздравил военных, освободивших Красногоровку

Белоусов отметил героизм мотострелков, взявших Красногоровку под контроль

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска, участвовавшие в освобождении Красногоровки, получили поздравления от министра обороны РФ Андрея Белоусова. В своём обращении он отметил исключительную храбрость и профессионализм мотострелковых бригад, которые успешно справились с задачей по взятию под контроль этого населённого пункта в ДНР.

Министр направил телеграммы командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Александра Захарченко и 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В своих поздравлениях он подчеркнул, что действия этих подразделений являются «образцом выполнения воинского долга, самоотверженности и высокого профессионализма». Белоусов отметил, что войска в составе «Южной» группировки успешно отражают атаки противника, продвигаясь на более выгодные позиции и преодолевая неприступную оборону в Кураховском направлении.

В ведомстве также добавили, что за проявленное мужество и героизм более 7,5 тысяч военнослужащих 5-й бригады и свыше 1000 бойцов 110-й бригады были удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Белоусов провёл заседание Координационного совета по безопасности приграничья
Белоусов провёл заседание Координационного совета по безопасности приграничья

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российские войска с успешным освобождением Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского в ДНР. В своём обращении он отметил мужество и высокий профессионализм командования и личного состава участвующих бригад.

Кирилл Сосновских
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