Белоусов поздравил российских военных со взятием четырёх населённых пунктов в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское в ДНР. В своём обращении через телеграм-канал министерства он отметил, что командование и личный состав участвующих в операции бригад проявили высокое мужество и профессионализм.

Речь идёт о заслугах 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, отличившихся при освобождении Пречистовки. Министр отметил, что бойцы с первых дней СВО с честью и доблестью ведут упорные бои с противником на различных направлениях.

«Сегодня бригада успешно решает боевые задачи в составе группировки войск «Восток», уничтожает врага на Шахтёрском направлении. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник, неся потери, отступает дальше на Запад. Воины-гвардейцы соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу Победу», — подчеркнул министр.

Также он обратил внимание на успехи 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады, которая освободила Первомайское, Нетайлово и Новгородское. Министр выразил благодарность военнослужащим за их преданность службе и уверенность в дальнейшем успешном выполнении поставленных задач, подчёркивая их роль в обеспечении безопасности и защите национальных интересов России.