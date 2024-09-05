Шторм-новости СВО: Замес в Угледаре, освобождение Карловки в ДНР, план Зеленского в Судже, удары по Львову, ситуация на 5 сентября Армия России освободила сразу несколько населённых пунктов в ДНР от украинских боевиков, Зеленский сообщил, зачем ему часть Курской области, Львов отходит от ракет — подробнее на Life.ru. 4 сентября, 21:13 Боевая работа расчёта ЗРК "Стрела-10" группировки войск "Север" в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Курская область, 5 сентября

Количество уничтоженных в Курской области украинских боевиков растёт каждый день. За минувшие сутки в ВСУ недосчитаются 450 человек. Меньше чем за месяц операции украинские войска потеряли уже почти 10 тысяч солдат. Уничтожается и дорогостоящая американская техника. Сообщается о поражении M142 HIMARS и M270 MLRS. В Министерстве обороны заявляют и об отражении атак на Малую Локню и Комаровку.

Попавшие в плен вэсэушники рассказывают о целях нападения на Курскую область. Перед переходом государственной границы в расположение 82-й бригады ВСУ приезжал главком Александр Сырский. В беседе с личным составом он заявлял, что у боевиков всё получится, так как значительного числа российских войск в регионе нет. А целью была обозначена Курская АЭС.

— Заложить там взрывчатку. Мы спрашиваем: какую взрывчатку, мы все там взорвёмся и от радиации погибнем? Объяснили, что нас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, и только потом сработает дистанционно бомба — и всё взорвётся, — пояснил планы командования военнопленный Михаил Шкода.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Во взрыве, естественно, готовились обвинить Россию. Очередной самообстрел — эта украинская тактика работала для внутренних зрителей с 2014 года, но потом они увидели, кто и куда реально стреляет. Также Шкода заявил, что план вторжения, со слов Сырского, готовили специалисты НАТО.

— Там следуют натовским стандартам, практикуя безнаказанный расстрел безоружного противника на безопасном для себя расстоянии. В других случаях натовские стандарты не работают, — отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Выходить добровольно из Курской области украинские солдаты не собираются, что подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Часть захваченной территории он планирует обменять на бывшие регионы Украины, забывая про тысячи вэсэушников, погибших под Суджей.

— Нам не нужна российская территория. Наша операция нацелена на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. Мы хватаем российских солдат, чтобы обменять их на украинцев. Нам не нужна их земля. Мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни, — сказал Зеленский в интервью NBC News. Украинский образ жизни они туда всё-таки принесли — «грабь и убивай».

Экипажи Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и военной технике ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика (ДНР), 5 сентября

Освобождение Карловки и Пречистовки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подтвердили в Министерстве обороны. Противник бежал из Пречистовки в сторону Золотой Нивы и Шахтёрского. Бойцы группировки «Восток» зафиксировали, как подразделения 58-й ОМБр ВСУ бросили позиции, оставив оружие и боеприпасы, о нехватке которых всё время кричат в Киеве. Такое активное продвижение приближает освобождение Угледара.

— Сам Угледар утюжат всеми доступными средствами. Противник характеризует ситуацию как «очень сложную», — пишут «Два майора».

Чтобы не попасть в сложную ситуацию у Невельского, боевики ВСУ также оставляют свои позиции. Сам населённый пункт уже под российским флагом. Военкор Евгений Лисицын отмечает, что укрепрайон у Невельского оставался последним, который держался с 2014 года, а значит, вся украинская первая линия обороны прорвана.

Освобождение населённого пункта Пречистовка. Видео © Telegram / Минобороны России

Удары по Львову

После учебного центра в Полтаве российские ракеты посетили Львов. Известно, что удары по Львову внесли корректировку в работу предприятий ОПК. К ним прилетели гиперзвуковые «Кинжалы» и БПЛА. Как всегда, не обошлось без ответов украинского ПВО по жилым зданиям. Отмечается, что удары по объектам привели к повышенной токсичности воздуха, но это нисколько не отменяет эффективность удара.

— Атака на Львов, где расположен узел переброски западной техники, говорит о том, что спутник у нас очень зрячий появился, — считает автор канала Win/Win.

Ракеты AGM-158 JASSM для Украины

Ракеты AGM-158 JASSM. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Западные СМИ утверждают, что уже осенью Украина может получить крылатые ракеты AGM-158 JASSM. Reuters со ссылкой на собственные источники заявляет, что нет окончательного решения по зоне применения этого вооружения, таким образом, есть вероятность, что в «старых» регионах России эти ракеты не придётся сбивать.

Ракета образца 2010 года может поражать цели на расстоянии 980 километров с точностью до трёх метров. Носителями являются разные самолёты, но в списке есть F-16, которые уже переданы Украине. Таким образом, для того чтобы обезопасить Россию от ударов JASSM, необходимо прежде всего уничтожить все переданные истребители, а счёт по сбитым F-16 уже открыт.

Авторы Даниил Черных