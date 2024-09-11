Бабушке стало плохо после обрушения в многоквартирном доме в Перми
Последствия обрушения в одном из многоквартирных домов Перми. Обложка © Telegram / Прокуратура Пермского края, perm.sledcom.ru
Женщина госпитализирована после обрушения в многоквартирном доме на улице Клары Цеткин в Перми, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава. Подчёркивается, что она пострадала не в момент инцидента.
«Происшествие сказалось на самочувствии пожилой женщины, она госпитализирована в больницу. В настоящее время она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, утром 11 сентября в одном из многоквартирных домов Перми обрушились подвал и первый этаж. Эвакуированы 17 жильцов, никто не пострадал. Власти организовали горячую линию и пункт приёма по вопросам размещения. СМИ писали, что здание является общежитием, и в эпицентре обрушения находилась двушевая, в которой из-за времени и влаги лопнула подпорная стенка.