Бабушке стало плохо после обрушения в многоквартирном доме в Перми

Женщина госпитализирована после обрушения в многоквартирном доме на улице Клары Цеткин в Перми, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минздрава. Подчёркивается, что она пострадала не в момент инцидента.

«Происшествие сказалось на самочувствии пожилой женщины, она госпитализирована в больницу. В настоящее время она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести», — сказал собеседник ТАСС.