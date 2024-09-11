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Регион
11 сентября, 12:27

Сын Честера Беннингтона не оценил новую вокалистку Linkin Park, и теперь его угрожают найти

Сын Честера Беннингтона пожаловался на угрозы от фанатов Linkin Park

Джейми Беннингтон. Обложка © Gettyimages / Scott Dudelson

Джейми Беннингтон. Обложка © Gettyimages / Scott Dudelson

Сын солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Джейми обрушил на себя критику ярых фанатов коллектива, когда раскритиковал новую вокалистку. Об этом молодой человек рассказал у себя в соцсетях.

«Я попросил членов группы Linkin Park <…> вмешаться и скорректировать поведение наиболее агрессивных фанатов», — написал Беннингтон.

Джейми рассказал о намерении приехать на первый концерт группы в новом составе. Один из злобных фанатов пообещал «найти его» на мероприятии. Тогда Беннингтон заявил, если с ним что-то случится, то ответственность будет на Linkin Park.

Linkin Park выпустила клип на неизданную песню Lost с вокалом Честера Беннингтона
Linkin Park выпустила клип на неизданную песню Lost с вокалом Честера Беннингтона

Недавно Linkin Park объявил о воссоединении и скором выходе нового альбома. В связи с самоубийством в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона петь в рок-группе будет Эмили Армстронг, за барабанную установку сядет Колин Бриттейн. В оригинальном составе коллектив собрался в 1996 году и неоднократно получал мировые награды.

Николай Рюмин
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