Сын Честера Беннингтона не оценил новую вокалистку Linkin Park, и теперь его угрожают найти

Сын солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона Джейми обрушил на себя критику ярых фанатов коллектива, когда раскритиковал новую вокалистку. Об этом молодой человек рассказал у себя в соцсетях.

«Я попросил членов группы Linkin Park <…> вмешаться и скорректировать поведение наиболее агрессивных фанатов», — написал Беннингтон.

Джейми рассказал о намерении приехать на первый концерт группы в новом составе. Один из злобных фанатов пообещал «найти его» на мероприятии. Тогда Беннингтон заявил, если с ним что-то случится, то ответственность будет на Linkin Park.