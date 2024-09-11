«Никаких мотиваций»: Дана Борисова поделилась важными советами по борьбе с зависимостью
Дана Борисова заявила, что помощь родных может навредить борьбе с зависимостью
Дана Борисова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Если человек решил справиться с зависимостью, то не стоит полагаться на поддержку близких и искать какие-то мотивирующие поводы. О том, что действительно может помочь в этом нелёгком деле, рассказала телеведущая Дана Борисова в беседе с «Газетой.ru». Она напомнила, что не понаслышке знает, какого это, и однажды «признала собственное бессилие».
«Я <...> восемь месяцев выздоравливала в закрытом реабилитационном центре. Сама бы, я думаю, всё-таки не справилась. К сожалению, я курить стала в обмен на алкоголь», — отмечает Борисова.
Единственный способ избавиться от деструктивной привычки — ставить цель на один день, то есть «только сегодня не буду пить или курить», советует телеведущая. Не нужно загадывать надолго или выдумывать особые условия. А из-за созависимости излишняя поддержка близких может навредить больше, чем скандалы и ругань. В этом вопросе очень тонка грань действительно рабочей помощи, говорит ведущая, поэтому нужно полагаться только на себя и собственные силы.
«Мне не нравится, когда мотивацию предлагают: я ради ребёнка бросаю, я ради мужа бросаю, ради новой работы. По мне, это вообще не работает», — отметила Борисова.
Недавно врач – психиатр-нарколог рассказал читателям Life.ru, что чувствует алкоголик, решивший бросить пагубную привычку. Так, к него возникает абстинентный синдром. При алкоголизме он будет протекать от двух до пяти-семи дней, а после этого развивается постабстинентный синдром.