«Никаких мотиваций»: Дана Борисова поделилась важными советами по борьбе с зависимостью

Если человек решил справиться с зависимостью, то не стоит полагаться на поддержку близких и искать какие-то мотивирующие поводы. О том, что действительно может помочь в этом нелёгком деле, рассказала телеведущая Дана Борисова в беседе с «Газетой.ru». Она напомнила, что не понаслышке знает, какого это, и однажды «признала собственное бессилие».

«Я <...> восемь месяцев выздоравливала в закрытом реабилитационном центре. Сама бы, я думаю, всё-таки не справилась. К сожалению, я курить стала в обмен на алкоголь», — отмечает Борисова.

Единственный способ избавиться от деструктивной привычки — ставить цель на один день, то есть «только сегодня не буду пить или курить», советует телеведущая. Не нужно загадывать надолго или выдумывать особые условия. А из-за созависимости излишняя поддержка близких может навредить больше, чем скандалы и ругань. В этом вопросе очень тонка грань действительно рабочей помощи, говорит ведущая, поэтому нужно полагаться только на себя и собственные силы.

«Мне не нравится, когда мотивацию предлагают: я ради ребёнка бросаю, я ради мужа бросаю, ради новой работы. По мне, это вообще не работает», — отметила Борисова.