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11 сентября, 13:24

СК занимается опознанием тел 5 террористов, захвативших школу в Беслане в 2004-м

Расследование по делу о теракте в Беслане в 2004 году всё еще идёт. На данный момент устанавливаются личности пяти неопознанных террористов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл встречу с представителями общественной организации «Матери Беслана», чьи близкие погибли и пострадали во время теракта 20 лет назад.

«Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осуждённый. Ведётся работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», — говорится в сообщении.

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1 сентября 2004 года школу №1 в Беслане захватили террористы. Это произошло во время торжественной линейки, в которой принимали участие свыше тысячи детей и взрослых. Всех их загнали в здание школы и держали внутри три дня в зверских условиях, почти без еды, воды и возможности ходить в туалет. Кроме того, нападавшие заминировали здание. 3 сентября правоохранители начали штурм здания, при котором погибли несколько десятков бойцов российского спецназа. Всего теракт унёс жизни 334 человек, среди которых 186 — дети от года до 17 лет. 3 сентября 2024 года в Москве почтили память жертв теракта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Мария Любицкая
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