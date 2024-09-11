СК занимается опознанием тел 5 террористов, захвативших школу в Беслане в 2004-м

Расследование по делу о теракте в Беслане в 2004 году всё еще идёт. На данный момент устанавливаются личности пяти неопознанных террористов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Также председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл встречу с представителями общественной организации «Матери Беслана», чьи близкие погибли и пострадали во время теракта 20 лет назад.

«Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осуждённый. Ведётся работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», — говорится в сообщении.