В Абхазии нашли тело утонувшего петербуржца после трёх дней поисков

Житель Санкт-Петербурга утонул в акватории Гагры в Абхазии, его искали трое суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

«После трёх дней поиска спасатели обнаружили тело гражданина России — Тимофеева Сергея Анатольевича, утонувшего в акватории Гагры 8 сентября. Тимофеев 1968 года рождения прибыл в республику из Санкт-Петербурга. Тело утонувшего доставлено в морг Гагрской районной больницы», — указано в сообщении.

Также сотрудники МЧС продолжают искать россиянина 1979 рождения в горах Кодорского ущелья. Мужчина работал в местном лесном хозяйстве. Пока поиски не дали никаких результатов.