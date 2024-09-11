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11 сентября, 13:18

В Абхазии нашли тело утонувшего петербуржца после трёх дней поисков

Житель Санкт-Петербурга утонул в акватории Гагры в Абхазии, его искали трое суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

«После трёх дней поиска спасатели обнаружили тело гражданина России — Тимофеева Сергея Анатольевича, утонувшего в акватории Гагры 8 сентября. Тимофеев 1968 года рождения прибыл в республику из Санкт-Петербурга. Тело утонувшего доставлено в морг Гагрской районной больницы», — указано в сообщении.

Также сотрудники МЧС продолжают искать россиянина 1979 рождения в горах Кодорского ущелья. Мужчина работал в местном лесном хозяйстве. Пока поиски не дали никаких результатов.

Два москвича и калининградец утонули в Балтийском море
Два москвича и калининградец утонули в Балтийском море

Ранее Life.ru писал, что россиянин спас гражданина Германии и его ребёнка в Калининграде, когда те уходили под воду. К сожалению, сам герой истории не смог спастись — у него не осталось сил выбраться на берег.

Обложка ©

Пресс-служба МЧС Республики Абхазия

Дарья Нарыкова
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