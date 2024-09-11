Славу КПСС потребовали проверить на пропаганду наркотиков из-за скандального клипа

По данным телеграм-канала, с заявлением на 34-летнего артиста обратился житель Петербурга. Поводом стал клип «Кайфоград», а именно строчки «снова спустим всю зарплату на травку». По словам автора обращения, рэпер прямо и косвенно пропагандирует наркотики в клипе, который вышел в июле этого года.