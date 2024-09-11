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11 сентября, 14:05

Славу КПСС потребовали проверить на пропаганду наркотиков из-за скандального клипа

SHOT: Петербуржец потребовал проверить Славу КПСС на пропаганду наркотиков

Слава КПСС. Обложка © ТАСС / URA.RU

Слава КПСС. Обложка © ТАСС / URA.RU

Рэпера Славу КПСС (Вячеслав Машнов) потребовали проверить на пропаганду наркотиков из-за клипа, снятого в Таиланде. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, с заявлением на 34-летнего артиста обратился житель Петербурга. Поводом стал клип «Кайфоград», а именно строчки «снова спустим всю зарплату на травку». По словам автора обращения, рэпер прямо и косвенно пропагандирует наркотики в клипе, который вышел в июле этого года.

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Ранее блогера Mellstroy потребовали наказать за пропаганду веселящего газа. Сейчас за популяризацию баловства закисью азота можно получить максимум штраф в размере двух тысяч рублей

Никита Никонов
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