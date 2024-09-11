Военному преступнику из Грузии грозит срок по целому букету статей УК после атаки на Курскую область
СК завёл дело на грузинского наёмника, атаковавшего Курскую область
Следком завёл уголовное дело против наёмника из Грузии Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в злодеяниях киевского режима против мирных жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления ведомства.
«Установлено, что Гамсахурдия длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наёмников для их участия в вооружённом конфликте, а также лично принимает в нём непосредственное участие в качестве наёмника. Гамсахурдия и иные представители наёмнических формирований <...> вторглись на территорию Курской области... Совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», — говорится в сообщении.
Он подозревается по целому ряду статей Уголовного кодекса: «Убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершённое организованной группой», «Покушение на убийство двух или более лиц», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое общеопасным способом», «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Незаконное пересечение государственной границы» и «Наёмничество».
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