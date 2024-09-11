Следком завёл уголовное дело против наёмника из Грузии Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в злодеяниях киевского режима против мирных жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления ведомства.

«Установлено, что Гамсахурдия длительное время занимается вербовкой, обучением и финансированием наёмников для их участия в вооружённом конфликте, а также лично принимает в нём непосредственное участие в качестве наёмника. Гамсахурдия и иные представители наёмнических формирований <...> вторглись на территорию Курской области... Совершали преступные действия, направленные на убийство и покушение на убийство гражданского населения», — говорится в сообщении.

Он подозревается по целому ряду статей Уголовного кодекса: «Убийство двух или более лиц, а также лиц, осуществляющих служебную деятельность, совершённое организованной группой», «Покушение на убийство двух или более лиц», «Умышленное повреждение чужого имущества, совершённое общеопасным способом», «Террористический акт», «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Незаконное пересечение государственной границы» и «Наёмничество».