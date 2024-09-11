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11 сентября, 16:23

Стало известно местонахождение знаменитого старца Илия после похищения

Епископ Иосиф: Отец Илий находится в Оптиной пустыни и чувствует себя хорошо

Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © Православие.ru

Схиархимандрит Илий (Ноздрин). Обложка © Православие.ru

Патриарх Кирилл держит под контролем ситуацию со своим духовником схиархимандритом Илием, которого ранее, предположительно, похитили. Сейчас он находится в Оптиной пустыни в Калужской области. Об этом сообщил наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря епископ Можайский Иосиф (Королёв).

«Отец Илий в Оптиной (пустыни – прим. Life.ru). Чувствует себя хорошо», — сказал епископ Иосиф в разговоре с РИА «Новости».

Задержан ещё один соучастник похищения Авраама Руссо
Задержан ещё один соучастник похищения Авраама Руссо

Напомним, ранее сообщалось о похищении одного из самых почитаемых церковных старцев современности. По данным журналистов, в ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм «Спорительница хлебов», вынесли священнослужителя и уехали с ним в неизвестном направлении. Предварительно, к похищению оказался причастен орловский бизнесмен Геннадий Цурков. Предпринимателя задержали 7 сентября в городе Болхове. Его доставили в Москву и арестовали.

Мария Любицкая
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