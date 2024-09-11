Стало известно местонахождение знаменитого старца Илия после похищения

Патриарх Кирилл держит под контролем ситуацию со своим духовником схиархимандритом Илием, которого ранее, предположительно, похитили. Сейчас он находится в Оптиной пустыни в Калужской области. Об этом сообщил наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря епископ Можайский Иосиф (Королёв).

«Отец Илий в Оптиной (пустыни – прим. Life.ru). Чувствует себя хорошо» , — сказал епископ Иосиф в разговоре с РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось о похищении одного из самых почитаемых церковных старцев современности. По данным журналистов, в ночь с 4 на 5 сентября неизвестные приехали в храм «Спорительница хлебов», вынесли священнослужителя и уехали с ним в неизвестном направлении. Предварительно, к похищению оказался причастен орловский бизнесмен Геннадий Цурков. Предпринимателя задержали 7 сентября в городе Болхове. Его доставили в Москву и арестовали.