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11 сентября, 15:56

На Украине захотели обложить налогами моделей OnlyFans

Депутат Рады Гетманцев пополнить бюджет Украины за счёт моделей с OnlyFans

Украинские налоговые службы получили данные о доходах граждан на сервисе по продаже откровенного контента OnlyFans. Как сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, некоторые украинские модели зарабатывают на платформе до четырёх миллионов долларов.

В связи с этим украинский парламентарий призвал моделей из Украины официально декларировать свои доходы. В противном случае, по его словам, соотечественников ждут санкции.

«Напомню, в соответствии с положениями налогового кодекса, плательщик налога, который получает иностранные доходы, то есть деньги, полученные из источников за пределами Украины, по результатам отчётного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением», — написал Гетманцев в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на Украине узаконили порносайт PornHub. Таким образом, сервис согласился платить процент налогов от выручки в казну Незалежной.

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Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Наталья Демьянова
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