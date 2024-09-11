На Украине захотели обложить налогами моделей OnlyFans

Украинские налоговые службы получили данные о доходах граждан на сервисе по продаже откровенного контента OnlyFans. Как сообщил глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, некоторые украинские модели зарабатывают на платформе до четырёх миллионов долларов.

В связи с этим украинский парламентарий призвал моделей из Украины официально декларировать свои доходы. В противном случае, по его словам, соотечественников ждут санкции.

«Напомню, в соответствии с положениями налогового кодекса, плательщик налога, который получает иностранные доходы, то есть деньги, полученные из источников за пределами Украины, по результатам отчётного налогового года обязан подать налоговую декларацию, задекларировать такие суммы с их соответствующим налогообложением», — написал Гетманцев в телеграм-канале.