В Минфине дали совет россиянам, которые боятся брать ипотеку

Россиянам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и не подпадающим под льготные программы, не следует бояться текущих ипотечных ставок. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Он признал, что сейчас рыночные ставки по ипотеке высокие, но пройдёт время, и они обязательно снизятся, а заёмщики смогут рефинансировать свой кредит.

«Пройдёт какое-то время, ставки снизятся. <...> Всё-таки те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, но при этом не подпадает под меры поддержки, наверное, не должны бояться рыночной ипотеки даже по таким ставкам, которые есть сейчас», — отметил Яковлев в подкасте «Лёгкие деньги» на Первом канале.

Представитель Минфина привёл в пример 2015 год, когда период высоких ставок сменился циклом снижения. Тогда заёмщики могли рефинансировать свои ипотеки на более выгодных условиях. Яковлев признался, что сам в то время брал жилищный кредит под 15% и впоследствии тоже его рефинансировал.