В ВС и кабмин направлены законопроекты о противодействии нелегальной миграции

Комиссия Государственной думы по вопросам миграционной политики отправила в кабмин и Верховный суд итоговый вариант проектов законов, созданных для пресечения нелегальной миграции. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила заместитель председателя нижней палаты парламента, глава комиссии Ирина Яровая. По её словам, депутаты предложили серьёзные изменения в уголовное и административное законодательство.

«Нашей комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в Правительство Российской Федерации и Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов», — отметила она в беседе с журналистами.

По словам Яровой, за организацию незаконной миграции для совершения тяжких преступлений будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. При этом особое внимание уделено фиктивной регистрации иностранцев.