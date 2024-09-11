В ВС и кабмин направлены законопроекты о противодействии нелегальной миграции
Комиссия Государственной думы по вопросам миграционной политики отправила в кабмин и Верховный суд итоговый вариант проектов законов, созданных для пресечения нелегальной миграции. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила заместитель председателя нижней палаты парламента, глава комиссии Ирина Яровая. По её словам, депутаты предложили серьёзные изменения в уголовное и административное законодательство.
«Нашей комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в Правительство Российской Федерации и Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов», — отметила она в беседе с журналистами.
По словам Яровой, за организацию незаконной миграции для совершения тяжких преступлений будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. При этом особое внимание уделено фиктивной регистрации иностранцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает полиции выдворять иностранцев и лиц без гражданства из России. До этого такие полномочия имели только судьи и пограничники.
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