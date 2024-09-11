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11 сентября, 16:15

В ВС и кабмин направлены законопроекты о противодействии нелегальной миграции

Комиссия Государственной думы по вопросам миграционной политики отправила в кабмин и Верховный суд итоговый вариант проектов законов, созданных для пресечения нелегальной миграции. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила заместитель председателя нижней палаты парламента, глава комиссии Ирина Яровая. По её словам, депутаты предложили серьёзные изменения в уголовное и административное законодательство.

«Нашей комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. В соответствии с требованиями закона, сегодня тексты законопроектов мною направлены в Правительство Российской Федерации и Верховный суд для получения заключительных официальных отзывов», — отметила она в беседе с журналистами.

По словам Яровой, за организацию незаконной миграции для совершения тяжких преступлений будет грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. При этом особое внимание уделено фиктивной регистрации иностранцев.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Никита Осипов
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