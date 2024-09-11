Челябинский «Тайсон» посреди ночи напал на студентов из-за тату и отгрыз одному ухо

В Челябинске 35-летний мужчина откусил ухо 19-летнему студенту во время драки из-за татуировки. По данным 74.ru, конфликт разгорелся минувшей ночью в пивном магазине. Пострадавший по имени Данил пришёл туда с друзьями.

В Челябинске 35-летний мужчина откусил часть уха студенту во время драки. Видео © Telegram / 74.ru | Новости Челябинска

По словам его брата Дамира, всё началось с того, что в очереди достаточно крупный мужчина заметил татуировку разбитого сердца на лице у одного из друзей Данила, начал его оскорблять и избивать. Данил решил защитить товарища, но пострадал сам.

«И тут начались оскорбления, парня с татуировкой он начал избивать. Брат пытался помочь, но когда все оказались на улице, этот мужчина включил Майка Тайсона, схватил моего брата и откусил ему часть уха. Потом ещё и преследовал, угрожал откусить второе», — рассказал он.

Данилу вызвали скорую. В больнице ему поставили диагноз «частичная травматическая ампутация хряща правого уха». По словам Дамира, кусочек уха врачи не смогли пришить. Теперь парню придётся делать пластическую операцию, так как «внешность обезображена».

Между тем нападавшего уже нашли. На допросе он заявил, что конфликт начался внезапно и явной причины не было. Мужчина признал вину и раскаялся, но будет ли оплачивать операцию, видимо, предпочёл не уточнять.