Захарова ответила на претензии Ирана в адрес РФ по Зангезурскому коридору

Российская сторона разъяснила Ирану свою позицию по Зангезурскому коридору и исходит из того, что в Тегеране услышали нас. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также прокомментировала публикации СМИ о беседе российского посла в иранском внешнеполитическом ведомстве и отметила, что видела атрибутированные иранским внешнеполитическим ведомством заявления о ней.

«Видела также, что в СМИ была другая интерпретация, но я опираюсь на официальную. Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиции РФ по так называемому Зангезурскому коридору», — сказала Захарова.

По её словам, РФ находится в постоянном контакте с иранскими партнёрами, и наши дипломаты уже предоставили все необходимые разъяснения на этот счёт. Дипломат добавила, что антироссийскую информационную кампанию инициировали «определённые круги», которые используют любую возможность, чтобы внести разлад в партнёрство Москвы и Тегерана.

Зангезурский коридор — проект Азербайджана, цель которого связать город Нахичевань с остальной частью республики с помощью наземных коммуникаций. Небольшая часть маршрута может быть проложена либо через Армению, либо через Иран. Иранские СМИ ранее писали, что Тегеран якобы недоволен тем, что РФ активно поддерживает создание этого коридора. На фоне этого на прошлой неделе в МИД Ирана был вызван посол РФ в Тегеране Алексей Дедов.