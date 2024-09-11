Названы возможные мотивы нападения на муфтия Таджикистана

В столице Таджикистана, Душанбе, произошёл инцидент, в результате которого председатель Совета улемов (верховный муфтий) Саидмукаррам Абдулкодирзода стал жертвой нападения. Информация поступила от МВД республики, которое считает, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.

По сведениям правоохранительных органов, в момент атаки муфтий находился возле центральной мечети города. Злоумышленник, использовав колюще-режущий предмет, нанёс удар по Абдулкодирзоде сразу после завершения намаза. В полиции отметили, что данная версия происшествия является предварительной и в ходе дальнейшего расследования могут быть выявлены другие возможные мотивы.

Источник в правоохранительных органах добавил, что расследование продолжается, и следователи исследуют все возможные аспекты произошедшего.