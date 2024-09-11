Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 19:49

Названы возможные мотивы нападения на муфтия Таджикистана

МВД Таджикистана: Нападение на муфтия было совершено из хулиганских побуждений

Председатель Совета улемов (верховный муфтий) Саидмукаррам Абдулкодирзода. Обложка © shuroiulamo.tj

Председатель Совета улемов (верховный муфтий) Саидмукаррам Абдулкодирзода. Обложка © shuroiulamo.tj

В столице Таджикистана, Душанбе, произошёл инцидент, в результате которого председатель Совета улемов (верховный муфтий) Саидмукаррам Абдулкодирзода стал жертвой нападения. Информация поступила от МВД республики, которое считает, что преступление было совершено из хулиганских побуждений.

По сведениям правоохранительных органов, в момент атаки муфтий находился возле центральной мечети города. Злоумышленник, использовав колюще-режущий предмет, нанёс удар по Абдулкодирзоде сразу после завершения намаза. В полиции отметили, что данная версия происшествия является предварительной и в ходе дальнейшего расследования могут быть выявлены другие возможные мотивы.

Источник в правоохранительных органах добавил, что расследование продолжается, и следователи исследуют все возможные аспекты произошедшего.

Скончался муфтий КЧР Исмаил Бердиев
Скончался муфтий КЧР Исмаил Бердиев

Напомним, возле Центральной соборной мечети имени Абуханифа Имам Аъзам, председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода получил ножевое ранение. Госпитализация ему не потребовалась.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Таджикистан
  • Общество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров