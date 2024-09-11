Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 20:18

Девушка умерла на операционном столе после септопластики в Дагестане

В Дагестане возбудили дело после гибели девушки при операции в частной клинике

Молодая девушка скончалась после операции в частной клинике в Махачкале. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Дагестану, она обратилась в центр, чтобы исправить искривление носовой перегородки.

Кабинет в частной клинике Махачкалы, в котором проводилась операция. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Кабинет в частной клинике Махачкалы, в котором проводилась операция. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

По информации ведомства, 23-летняя девушка обратилась в медцентр, чтобы сделать септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. Во время хирургического вмешательства ей ввели препараты, от которых в последствии, она скончалась.

«По поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в СК.

«Присох к перепонке»: В Виднове тараканы ночью поселились в ушах двух женщин, их вытащили
«Присох к перепонке»: В Виднове тараканы ночью поселились в ушах двух женщин, их вытащили

Ранее в Санкт-Петербурге молодой пациент умер после операции по удалению миндалин в частной клинике. Уже спустя пять дней после вмешательства у молодого человека начались боли и жжение в горле, появились температура до 38 градусов и высыпания. Парня привезли в стационар, где его состояние стремительно ухудшалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров