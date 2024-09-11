Девушка умерла на операционном столе после септопластики в Дагестане

Молодая девушка скончалась после операции в частной клинике в Махачкале. По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Дагестану, она обратилась в центр, чтобы исправить искривление носовой перегородки.

Кабинет в частной клинике Махачкалы, в котором проводилась операция. Фото © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

По информации ведомства, 23-летняя девушка обратилась в медцентр, чтобы сделать септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки. Во время хирургического вмешательства ей ввели препараты, от которых в последствии, она скончалась.

«По поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — сообщили в СК.