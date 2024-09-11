На МКС прибыл «Союз МС-26» с международным экипажем

11 сентября 2024 года космический корабль «Союз МС-26» совершил успешную стыковку к Международной космической станции (МКС). Корабль стартовал с космодрома Байконур в 19:23 мск на ракете «Союз-2.1а» и пройдя два оборота вокруг Земли достиг своей цели менее, чем за девять минут. Об этом сообщает «Роскосмос».

На борту «Союз МС-26» прибыли российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Россияне возвращаются на станцию во второй раз, в то время как американец выполняет четвёртую миссию на МКС.

В предстоящие месяцы российским космонавтам предстоит выполнение более 40 научных экспериментов, три из которых будут новыми для МКС. В декабре 2024 года запланирован выход в открытый космос.

По завершении стыковки и выравниванию давления, новому экипажу предстоит встреча с действующими членами экипажа МКС: российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и Александром Гребёнкиным, а также американскими астронавтами Мэттью Домиником, Майклом Барратом, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмором и Сунитой Уильямс. Напомним, что Кононенко, Чуб и Дайсон вернутся на Землю 23 сентября на корабле «Союз МС-25».