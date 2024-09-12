КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Как сообщает телеканал NHK, она уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
«С территории Северной Кореи была запущена возможная баллистическая ракета. Суда должны обращать внимание на поступающую информацию, и, если они заметят падающий объект, не приближаться к нему и сообщить соответствующую информацию в береговую охрану Японии», — сообщила японская береговая охрана.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытания последних разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе демонстрации политик наблюдал за тем, как новые дроны поражают цели на различных дистанциях, как на суше, так и на море.
Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d