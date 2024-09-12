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12 сентября, 03:37

18 лет тюрьмы и штраф 80 млн: Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Приангарья Сандакову

Экс-глава Минздрава Приангарья Сандаков приговорён к 18 годам строгого режима

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Обложка © Сайт правительства Иркутской области

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Обложка © Сайт правительства Иркутской области

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков приговорён к 18 годам тюремного заключения. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает ИА IrkutskMedia.

«С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил экс-чиновника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет. Осужденный заключён под стражу в зале суда», — заявили в суде.

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Напомним, что экс-министра посадили по делу о взяточничестве, превышении должностных полномочий и легализации незаконно полученных средств. В рамках ходатайства адвокат потребовал суд выделить дело в отношении Сандакова в отдельное производство и приостановить его в связи с возможной отправкой подзащитного на СВО.

Оксана Попова
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