18 лет тюрьмы и штраф 80 млн: Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Приангарья Сандакову
Экс-глава Минздрава Приангарья Сандаков приговорён к 18 годам строгого режима
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Обложка © Сайт правительства Иркутской области
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков приговорён к 18 годам тюремного заключения. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает ИА IrkutskMedia.
«С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил экс-чиновника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет. Осужденный заключён под стражу в зале суда», — заявили в суде.
Напомним, что экс-министра посадили по делу о взяточничестве, превышении должностных полномочий и легализации незаконно полученных средств. В рамках ходатайства адвокат потребовал суд выделить дело в отношении Сандакова в отдельное производство и приостановить его в связи с возможной отправкой подзащитного на СВО.