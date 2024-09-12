18 лет тюрьмы и штраф 80 млн: Суд вынес приговор экс-главе Минздрава Приангарья Сандакову

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков приговорён к 18 годам тюремного заключения. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает ИА IrkutskMedia.

«С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил экс-чиновника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 15 лет. Осужденный заключён под стражу в зале суда», — заявили в суде.