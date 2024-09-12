Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 04:56

У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами

В Охотском море у южного побережья Сахалина пропала лодка с людьми. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, на ней находились трое мужчин.

«По предварительной информации, 11 сентября около 12.00 (04.00 мск) трое мужчин выдвинулись на маломерном судне через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области в Охотское море. В настоящее время их местоположение неизвестно», — сообщили в ведомстве и добавили, что в данный момент идут поиски пропавших.

Пропавшего голубоглазого мальчика из Темрюка нашли живым спустя сутки
Пропавшего голубоглазого мальчика из Темрюка нашли живым спустя сутки

Ранее в Башкирии прицеп с лодкой утащил автомобиль под воду. Внутри находилось 5 человек, включая троих детей. Из затонувшей машины не смог выбраться только семилетний мальчик, его ищут спасатели.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LeStudio

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров