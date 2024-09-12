У побережья Сахалина пропала лодка с тремя мужчинами

В Охотском море у южного побережья Сахалина пропала лодка с людьми. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, на ней находились трое мужчин.

«По предварительной информации, 11 сентября около 12.00 (04.00 мск) трое мужчин выдвинулись на маломерном судне через протоку озера Птичье в районе Корсаковского городского округа Сахалинской области в Охотское море. В настоящее время их местоположение неизвестно», — сообщили в ведомстве и добавили, что в данный момент идут поиски пропавших.