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12 сентября, 07:31

Под Челябинском силовик допустил «левых» людей к гостайне, ему вынесли предостережение

ФСБ пресекла попытку разглашения гостайны в Челябинской области

В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли попытку разглашения государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, начальник одного из подразделений региона правоохранительных органов, имеющий допуск к секретным данным, позволил людям без соответствующего разрешения пройти в режимное помещение. Ему вынесли официальное предостережение, в следующий раз уполномоченному лицу грозит уголовная ответственность.

ФСБ задержала жителя ЛНР, который воевал в нацбате ВСУ в 2018-2019 годы
ФСБ задержала жителя ЛНР, который воевал в нацбате ВСУ в 2018-2019 годы

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жительницу Мариуполя, подозреваемую в государственной измене в пользу Украины. Против жительницы Мариуполя возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SGr

Мария Любицкая
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