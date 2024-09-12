Под Челябинском силовик допустил «левых» людей к гостайне, ему вынесли предостережение

В Челябинской области сотрудники УФСБ пресекли попытку разглашения государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, начальник одного из подразделений региона правоохранительных органов, имеющий допуск к секретным данным, позволил людям без соответствующего разрешения пройти в режимное помещение. Ему вынесли официальное предостережение, в следующий раз уполномоченному лицу грозит уголовная ответственность.