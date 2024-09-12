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12 сентября, 08:09

Правительство выделило ещё 3 млрд на выплаты пострадавшим в Курской области

Курская область. Женщина в пункте временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Курская область. Женщина в пункте временного размещения для эвакуированных жителей приграничных районов. Обложка © Михаил Терещенко/ТАСС

Правительство выделило из резервного фонда дополнительное финансирование на выплаты пострадавшим в Курской области. Более трех миллиардов рублей предназначено для выплат гражданам, полностью утратившим имущество первой необходимости, сообщается 12 сентября на сайте Кабмина. Это касается в первую очередь девяти муниципальных образований, из которых по решению оперштаба временно отселили жителей.

Выплаты составят по 150 тысяч рублей на одного человека. Ранее на эти цели уже было направлено более 850 миллионов рублей. Для получения более подробной информации можно обратиться в Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области.

Подать заявление на получение выплаты можно через портал госуслуг или в ближайшем МФЦ.

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Напомним, что ВСУ попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские войска ведут с ними бои и не дают им продвигаться в регионе. К сожалению, сложная обстановка вынудила мирных жителей эвакуироваться из своих домов. Life.ru рассказывал, как другие российские регионы помогали попавшим в беду соотечественникам, принимая их у себя.

Алексей Берковиц
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