Украинцев за рубежом атакуют вербовщики для вступления в батальон экспатов

Украинских мужчин, проживающих за границей, начали вербовать для вступления в «Украинский легион» — добровольческое подразделение ВСУ, сформированное из соотечественников, которые давно проживают за рубежом. Письма приходят по электронной почте от имени приложения «Резерв+» зарегистрированным пользователям.

Новобранцам обещают западную технику, обучение в странах НАТО, отпуска за границей и зарплату более 6 тысяч долларов (190 тысяч гривен).

«Добровольцы пройдут 35-дневную базовую военную подготовку в лагерях НАТО в Польше, а затем профессиональную подготовку и боевое слаживание», — сообщает украинское издание «Страна».