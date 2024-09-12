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Регион
12 сентября, 08:21

Украинцев за рубежом атакуют вербовщики для вступления в батальон экспатов

Украинских мужчин, проживающих за границей, начали вербовать для вступления в «Украинский легион» — добровольческое подразделение ВСУ, сформированное из соотечественников, которые давно проживают за рубежом. Письма приходят по электронной почте от имени приложения «Резерв+» зарегистрированным пользователям.

Новобранцам обещают западную технику, обучение в странах НАТО, отпуска за границей и зарплату более 6 тысяч долларов (190 тысяч гривен).

«Добровольцы пройдут 35-дневную базовую военную подготовку в лагерях НАТО в Польше, а затем профессиональную подготовку и боевое слаживание», — сообщает украинское издание «Страна».

Раскрыты схемы вербовки наёмников в Иностранный легион ВСУ
Раскрыты схемы вербовки наёмников в Иностранный легион ВСУ

Ранее Life.ru писал, что формирование «Украинского легиона» на территории Польши, куда должны были войти украинцы, проживающие в ЕС, застопорилось. Набор солдат так и не стартовал в установленный срок 1 августа, поскольку Киев не смог начать вербовку новобранцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic

Алексей Берковиц
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