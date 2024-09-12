Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел фильмы с актёром Райаном Гослингом, намедни попавшим в базу украинского «Миротворца» в качестве «сотрудника ФСБ». Об этом он заявил Life.ru.

Дмитрий Песков — о внесении Райана Гослинга на «Миротворец». Видео © Life.ru

«Не знаю, нужно ли было [его вербовать ФСБ]. Не знаю, кто этот актёр. Не являюсь поклонником его творчества», — с улыбкой ответил представитель Кремля.