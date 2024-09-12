Песков раскрыл Life.ru, смотрел ли фильмы с попавшим в «Миротворец» Райаном Гослингом
Песков заявил, что не знает о попавшем в базу «Миротворца» актёре Гослинге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел фильмы с актёром Райаном Гослингом, намедни попавшим в базу украинского «Миротворца» в качестве «сотрудника ФСБ». Об этом он заявил Life.ru.
Дмитрий Песков — о внесении Райана Гослинга на «Миротворец». Видео © Life.ru
«Не знаю, нужно ли было [его вербовать ФСБ]. Не знаю, кто этот актёр. Не являюсь поклонником его творчества», — с улыбкой ответил представитель Кремля.
Напомним, в скандальной украинской базе «Миротворец», публикующей личные данные неугодных Киеву людей, появилась карточка двойника известного канадского актёра Райана Гослинга. Артист записан там как «российский военный преступник Родион Тимофеевич Гослов», якобы погибший под Курском. Утверждается, что он являлся сотрудником ФСБ.
Life.ru