Лавров рассказал послам, как Запад поддерживает террористические действия Киева

Западные страны оказывает прямую поддержку террористическим действиям киевского режима. Об этом заявил 12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что Запад развязал войну против Российской Федерации «руками и телами украинского режима», и эта война, по слова Лаврова, была бы невозможна без поставок ВСУ западных вооружений, боеприпасов и военной техники.

«Там много прискорбных аспектов у этой ситуации, но один из них это, конечно же, прямое участие Вооруженных сил Украины при прямой поддержке Запада в террористических акциях крупного масштаба», — указал глава российского МИДа на встрече по Украине с главами иностранных дипмиссий.