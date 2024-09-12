Аномальная жара вдарит по Москве уже в пятницу, такого не было 115 лет

Столичный регион накроет аномальная жара, которой не было 115 лет. Уже в эту пятницу воздух прогреется до 29 градусов. Остатки лета не покинут столицу ещё десять суток, уступив место осени лишь в последней части сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В 120-й день лета — в пятницу, 13-го, в Москве ожидается двойной температурный рекорд — наступит жара, которой не было в это время года последние 115 лет… В столице воздух после полудня прогреется до плюс 26-29, в Подмосковье — плюс 25-30», — рассказал Тишковец в телеграм-канале.

Последний раз столбик термометра поднимался до внушительных 27,4 градуса 13 сентября 1909 года. Также специалист упомянул, что в этот день на Земле ожидаются слабые и средние магнитные бури. Они начнутся после полуночи и будут продолжаться вплоть до 18 часов пятницы.