«Королева Судного дня» из США потратила 10 лет на подготовку к гражданской войне

Многодетная блогерша из США Кристал Кристенсен, известная в TikTok как «королева Судного дня», потратила на подготовку к потенциальной войне около 20 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона рублей). Её главная цель — собрать запасы на пять лет выживания, а после — полностью перейти на автономное питание.

Как рассказала 35-летняя Кристал, в течение последних 10 лет она активно закупала лекарства, предметы первой необходимости, защитные средства и продукты питания, стремясь обеспечить свою семью на несколько лет вперёд. Американка убеждена, что в свете текущих угроз крайне важно быть готовым к любому развитию событий, будь то новая пандемия, гражданская война или третья мировая.

«Гражданские беспорядки — одна из многих причин, по которым мы готовимся. Здесь, в США, мы видим, как беспорядки и протесты учащаются с каждым днём, и это не то, чему мы хотим подвергнуть свою семью», — сказала американка в интервью ютуб-каналу Truly.

Кристал вместе с мужем Дереком, с которым она состоит в браке уже 15 лет, воспитывает троих детей. На своём огороде супруги выращивают овощи, которые затем консервируют. Также семейная пара обучает детей навыкам выживания. На странице в TikTok американка в основном делится с подписчиками советами по выживанию и инструкциями по подготовке к ЧС.