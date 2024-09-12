На Украине отсутствуют какие-либо принципы демократии. Такое заявление сделал основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Как мы знаем, Украина не демократична ни в каком смысле. Она невыносимо коррумпирована», — заявил Уотерс в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, которое она предоставила РИА «Новости».

Уотерс добавил, что Владимир Зеленский задавил все оппозиционные партии. По словам музыканта, любые намёки на социализм в стране считаются преступлением. Музыкант считает, что демократия на Украине пропала в 2014 году — с момента незаконного и вдохновлённого Западом переворота на Майдане. Уотерс задался вопросом, понимают ли об этом на западе Незалежной.