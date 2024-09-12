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12 сентября, 09:37

«Невыносимо коррумпирована»: Основатель Pink Floyd оценил сложившийся на Украине режим

Основатель Pink Floyd Уотерс: На Украине отсутствует демократия с 2014 года

Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

На Украине отсутствуют какие-либо принципы демократии. Такое заявление сделал основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Как мы знаем, Украина не демократична ни в каком смысле. Она невыносимо коррумпирована», — заявил Уотерс в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, которое она предоставила РИА «Новости».

Уотерс добавил, что Владимир Зеленский задавил все оппозиционные партии. По словам музыканта, любые намёки на социализм в стране считаются преступлением. Музыкант считает, что демократия на Украине пропала в 2014 году — с момента незаконного и вдохновлённого Западом переворота на Майдане. Уотерс задался вопросом, понимают ли об этом на западе Незалежной.

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Ранее Роджер Уотерс заявил, что на Украине занимаются мобилизацией, чтобы Зеленский смог купить себе особняк. По словам артиста, Зеленский в скором времени покинет Незалежную с семьёй и полученными деньгами.

Дарья Нарыкова
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