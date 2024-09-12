«Невыносимо коррумпирована»: Основатель Pink Floyd оценил сложившийся на Украине режим
Основатель Pink Floyd Уотерс: На Украине отсутствует демократия с 2014 года
Роджер Уотерс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko
На Украине отсутствуют какие-либо принципы демократии. Такое заявление сделал основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
«Как мы знаем, Украина не демократична ни в каком смысле. Она невыносимо коррумпирована», — заявил Уотерс в интервью с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, которое она предоставила РИА «Новости».
Уотерс добавил, что Владимир Зеленский задавил все оппозиционные партии. По словам музыканта, любые намёки на социализм в стране считаются преступлением. Музыкант считает, что демократия на Украине пропала в 2014 году — с момента незаконного и вдохновлённого Западом переворота на Майдане. Уотерс задался вопросом, понимают ли об этом на западе Незалежной.
Ранее Роджер Уотерс заявил, что на Украине занимаются мобилизацией, чтобы Зеленский смог купить себе особняк. По словам артиста, Зеленский в скором времени покинет Незалежную с семьёй и полученными деньгами.