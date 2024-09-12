Жизни обычных граждан Украины не волнуют американское правительство. С таким заявлением выступил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью луганской журналистке Фаины Савенковой, которое она предоставила РИА «Новости». Артист призвал жителей Незалежной «не совершать ошибку».

«Их (США – Прим. Life.ru) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна... Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединённых Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс.