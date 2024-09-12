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12 сентября, 05:31

«Им плевать»: Роджер Уотерс дал отрезвляющую пощёчину одурманенным США украинцам

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил украинцам, что США не волнуют их жизни

Роджер Уотерс. Обложка © Wikipedia / Alterna2

Роджер Уотерс. Обложка © Wikipedia / Alterna2

Жизни обычных граждан Украины не волнуют американское правительство. С таким заявлением выступил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью луганской журналистке Фаины Савенковой, которое она предоставила РИА «Новости». Артист призвал жителей Незалежной «не совершать ошибку».

«Их (США – Прим. Life.ru) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна... Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединённых Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс.

Роджер добавил, все действия «американской империи» в других государствах направлены исключительно на обогащение «американских плутократов».

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Также Уотерс заявил, что не прочь выступить в России, как только возобновит свои гастроли. Его последнее шоу «This Is Not a Drill» длилось два года, но теперь он открыт для предложений о новых концертах. Немного раньше замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил музыканта выступить перед российскими бойцам СВО.

Николай Рюмин
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