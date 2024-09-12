«Им плевать»: Роджер Уотерс дал отрезвляющую пощёчину одурманенным США украинцам
Основатель Pink Floyd Уотерс заявил украинцам, что США не волнуют их жизни
Роджер Уотерс. Обложка © Wikipedia / Alterna2
Жизни обычных граждан Украины не волнуют американское правительство. С таким заявлением выступил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью луганской журналистке Фаины Савенковой, которое она предоставила РИА «Новости». Артист призвал жителей Незалежной «не совершать ошибку».
«Их (США – Прим. Life.ru) не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина. Украина — другая страна... Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединённых Штатов наплевать на ваши жизни», — сказал Уотерс.
Роджер добавил, все действия «американской империи» в других государствах направлены исключительно на обогащение «американских плутократов».
Также Уотерс заявил, что не прочь выступить в России, как только возобновит свои гастроли. Его последнее шоу «This Is Not a Drill» длилось два года, но теперь он открыт для предложений о новых концертах. Немного раньше замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил музыканта выступить перед российскими бойцам СВО.