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12 сентября, 10:18

«Подавитель дронов»: Российские студенты создали уникальные системы РЭБ «Гроза» для бойцов СВО

Российские студенты создали уникальные системы РЭБ «Гроза» для бойцов СВО

Изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта разрабатывают и передают в зону спецоперации (СВО) инновационные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гроза». Техника уже получила высокую оценку со стороны бойцов на передовой, стало известно Life.ru.

Инженер рассказывает о производстве систем РЭБ «Гроза». Видео © Life.ru / Пресс-служба Народного фронта

Совсем недавно нашим военным отправили большую партию подавителей беспилотников из 80 изделий «Гроза-броня». Всего в ближайшие месяцы Народный фронт передаст в зону СВО около 200 систем РЭБ этой модификации.

«Гроза-броня» — это подавитель дронов, который ставится на тяжёлую технику и защищает именно от FPV-дронов, при включении РЭБа они теряют управление и падают, не долетая до цели. Также мы изготавливаем окопные РЭБы, они защищают опорные пункты и укрепления наших военных угроз и от гражданских дронов-разведчиков, типа мавика», — рассказал инженер производства «Гроза» Артём.

Примечательно, что большинство сотрудников производства (95%) являются студентами. Сами работники отмечают, что их деятельность помогает чувствовать единение с находящимися на передовой бойцами, и, конечно же, приближать общую Победу.

  • Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
    Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
  • Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
    Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
  • Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
    Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
  • Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
    Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
  • Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта
    Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта

Производство системы РЭБ «Гроза». Фото © Пресс-служба Народного фронта

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А ранее Life.ru писал, что в России создали FPV-дрон «Судного дня». Аппарат смогут применять в случае нанесения ядерных ударов. Данный беспилотник небольших размеров, но с возможностью компактной укладки вместе с наземным оборудованием. Также аппарат сможет с лёгкостью облететь необходимые точки и попасть внутрь зданий или промышленных сооружений.

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Обложка ©

Пресс-служба Народного фронта

Наталья Демьянова
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