«Подавитель дронов»: Российские студенты создали уникальные системы РЭБ «Гроза» для бойцов СВО

Изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» Народного фронта разрабатывают и передают в зону спецоперации (СВО) инновационные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Гроза». Техника уже получила высокую оценку со стороны бойцов на передовой, стало известно Life.ru.

Инженер рассказывает о производстве систем РЭБ «Гроза». Видео © Life.ru / Пресс-служба Народного фронта

Совсем недавно нашим военным отправили большую партию подавителей беспилотников из 80 изделий «Гроза-броня». Всего в ближайшие месяцы Народный фронт передаст в зону СВО около 200 систем РЭБ этой модификации.

«Гроза-броня» — это подавитель дронов, который ставится на тяжёлую технику и защищает именно от FPV-дронов, при включении РЭБа они теряют управление и падают, не долетая до цели. Также мы изготавливаем окопные РЭБы, они защищают опорные пункты и укрепления наших военных угроз и от гражданских дронов-разведчиков, типа мавика», — рассказал инженер производства «Гроза» Артём.

Примечательно, что большинство сотрудников производства (95%) являются студентами. Сами работники отмечают, что их деятельность помогает чувствовать единение с находящимися на передовой бойцами, и, конечно же, приближать общую Победу.









