МВД запросило в военкоматах списки не вставших на учёт новых россиян
Правоохранители запросили у военных комиссариатов списки натурализованных граждан, которые не встали на воинский учёт после получения гражданства. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
«В военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала она.
Лицам, которые не выполнили процедуру постановки на воинский учёт, грозит лишение гражданства. За последние восемь месяцев 2024 года данное предписание нарушили 1 117 натурализованных приезжих.
Недавно в Подмосковье обнаружили десять натурализованных мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта. Процедуры были сделаны в ходе рейдов в Серпухове и Чехове, в которых также принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, проверявшие документы в общественных местах.
Life.ru