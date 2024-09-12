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12 сентября, 10:28

МВД запросило в военкоматах списки не вставших на учёт новых россиян

Правоохранители запросили у военных комиссариатов списки натурализованных граждан, которые не встали на воинский учёт после получения гражданства. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«В военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала она.

Лицам, которые не выполнили процедуру постановки на воинский учёт, грозит лишение гражданства. За последние восемь месяцев 2024 года данное предписание нарушили 1 117 натурализованных приезжих.

Минобороны возьмёт на себя ведение реестра воинского учёта
Минобороны возьмёт на себя ведение реестра воинского учёта

Недавно в Подмосковье обнаружили десять натурализованных мигрантов, уклоняющихся от воинского учёта. Процедуры были сделаны в ходе рейдов в Серпухове и Чехове, в которых также принимали участие сотрудники Госавтоинспекции, проверявшие документы в общественных местах.

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Life.ru

Николай Рюмин
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