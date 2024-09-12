Путин планирует отдельно встретиться с Си Цзиньпином на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин планирует провести отдельную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе переговоров с китайским министром иностранных дел Ван И.

«В том числе [развитие отношений РФ и КНР] будет предметом наших обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встречи в Казани», — сказал российский лидер.