Путин планирует отдельно встретиться с Си Цзиньпином на саммите БРИКС
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин планирует провести отдельную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе переговоров с китайским министром иностранных дел Ван И.
«В том числе [развитие отношений РФ и КНР] будет предметом наших обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встречи в Казани», — сказал российский лидер.
Напомним, прямо сейчас проходит встреча Владимира Путина и Ван И. В частности, президент России отметил, что наши страны отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете и равенстве. Также глава государства отметил развитие отношений Москвы и Пекина.