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12 сентября, 10:24

Путин планирует отдельно встретиться с Си Цзиньпином на саммите БРИКС

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин планирует провести отдельную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе переговоров с китайским министром иностранных дел Ван И.

«В том числе [развитие отношений РФ и КНР] будет предметом наших обсуждений с председателем КНР во время многосторонних и двусторонней встречи в Казани», — сказал российский лидер.

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Напомним, прямо сейчас проходит встреча Владимира Путина и Ван И. В частности, президент России отметил, что наши страны отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете и равенстве. Также глава государства отметил развитие отношений Москвы и Пекина.

Матвей Константинов
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