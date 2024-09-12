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12 сентября, 10:36

Невозмутимый пенсионер из Подмосковья случайно вспорол живот болгаркой и сам пошёл в больницу

Подмосковные врачи спасли 83-летнего пенсионера со вспоротым болгаркой животом

Медики Каширской больницы спасли 83-летнего пенсионера со вспоротым животом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья, рваную рану пациент случайно нанёс себе болгаркой.

Примечательно, что, несмотря на тяжелейшую травму, пенсионер не стал вызывать скорую помощь и самостоятельно добрался до больницы. Повреждённый живот он придерживал куском обычной ткани. Как выяснилось, рваную рану мужчина получил, когда менял диск пилы — лезвие отскочило и распороло ему брюшную полость. Медики приняли решение оперировать пострадавшего в экстренном порядке.

Рваная рана живота у пострадавшего пенсионера. Фото © Сайт Минздрава Подмосковья

Рваная рана живота у пострадавшего пенсионера. Фото © Сайт Минздрава Подмосковья

«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 сантиметров пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника», — отметил заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.

Операция длилась около трёх часов. В настоящее время жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает, его уже выписали на амбулаторное лечение.

А ранее Life.ru рассказывал, как врачи из Королёва достали кусок стекла из бронхов мужчины. Долгое время пациент жаловался на чувство заложенности в грудной клетке и длительный кашель с кровью. При обследовании выяснилось, что инородный предмет полностью перекрывал просвет бронха.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Konstantinov

Наталья Демьянова
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