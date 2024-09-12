Невозмутимый пенсионер из Подмосковья случайно вспорол живот болгаркой и сам пошёл в больницу

Медики Каширской больницы спасли 83-летнего пенсионера со вспоротым животом. Как сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья, рваную рану пациент случайно нанёс себе болгаркой.

Примечательно, что, несмотря на тяжелейшую травму, пенсионер не стал вызывать скорую помощь и самостоятельно добрался до больницы. Повреждённый живот он придерживал куском обычной ткани. Как выяснилось, рваную рану мужчина получил, когда менял диск пилы — лезвие отскочило и распороло ему брюшную полость. Медики приняли решение оперировать пострадавшего в экстренном порядке.

Рваная рана живота у пострадавшего пенсионера. Фото © Сайт Минздрава Подмосковья

«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 сантиметров пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника», — отметил заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.

Операция длилась около трёх часов. В настоящее время жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает, его уже выписали на амбулаторное лечение.