Чек не нужен: Юрист объяснил, как вернуть в магазин некачественный товар

Согласно 21-й статье Закона «О защите прав потребителей», товар считается ненадлежащего качества, если он не соответствует описанию, не обладает необходимыми для использования характеристиками или содержит дефекты, из-за которых невозможно использование. Такую продукцию можно вернуть в магазин, даже вопреки возражению продавцов.

Как рассказал в беседе с RuNews24.ru преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин, у покупателя есть 14 дней на возврат, однако для продуктов питания важно учитывать срок годности и условия хранения.

«Сначала стоит обратиться в магазин, где был куплен товар. Продавец осматривает товар в присутствии покупателя, и, если обнаруживаются недостатки, покупатель может требовать замены товара или возврата денег. В случае разногласий по качеству продукта продавец обязан за свой счет произвести экспертизу», — уточнил эксперт

Он добавил, что отсутствие чека не является основанием для отказа в возврате некачественного товара. Если продавец не согласен, то можно сформировать свои претензии письменно и отправить почтой, а если они не будут удовлетворены, то обратиться в Роспотребнадзор или суд.