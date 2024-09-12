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12 сентября, 10:48

Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ рынка в Новой Каховке

ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших мирных жителях, сообщает пресс-служба Минздрава Херсонской области.

«В результате сегодняшнего обстрела рынка в Новой Каховке со стороны боевиков ВСУ пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб», — сообщили в министерстве.

Как уточнили в Минздраве, пятеро пострадавших госпитализированы с минно-взрывными травмами. У троих раненых состояние средней тяжести, у двоих — тяжёлое. Один из пациентов проходит лечение амбулаторно.

ВСУ ударили по детскому саду в Донецке
ВСУ ударили по детскому саду в Донецке

Ранее Life.ru писал, что четыре человека погибли при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Среди жертв — мама и дочь.

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Наталья Демьянова
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