Один человек погиб и шестеро ранены при обстреле ВСУ рынка в Новой Каховке

ВСУ обстреляли рынок в Новой Каховке. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших мирных жителях, сообщает пресс-служба Минздрава Херсонской области.

«В результате сегодняшнего обстрела рынка в Новой Каховке со стороны боевиков ВСУ пострадали шесть мирных жителей, один человек погиб», — сообщили в министерстве.

Как уточнили в Минздраве, пятеро пострадавших госпитализированы с минно-взрывными травмами. У троих раненых состояние средней тяжести, у двоих — тяжёлое. Один из пациентов проходит лечение амбулаторно.