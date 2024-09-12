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12 сентября, 11:58

На Сахалине военного осудили за повторный отказ от участия в спецоперации

На Сахалине военнослужащий был осуждён за повторный отказ от участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Южно-Сахалинского военного гарнизонного суда.

«В период мобилизации в помещении центра боевого управления штаба воинской части в городе Южно-Сахалинске, желая избежать исполнения специальных обязанностей <...>, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отказался от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Весной 2024 года служащего К. уже приговорили к условному сроку почти на три года по той же статье. В этот раз судья суммировал к старому приговору новый срок и вынес решение на 4,5 года в колонии общего режима. Бойца взяли под стражу прямо в здании суда. У него есть шанс обжаловать данный приговор.

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Недавно Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего, самовольно оставившего место службы. Известно, что 6 августа 2022 года в условия проведения спецоперации военнослужащий без уважительных причин не явился в воинскую часть в Приморском крае, уехав в Корсаков Сахалинской области почти на два года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Николай Рюмин
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