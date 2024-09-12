На Сахалине военного осудили за повторный отказ от участия в спецоперации

На Сахалине военнослужащий был осуждён за повторный отказ от участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Южно-Сахалинского военного гарнизонного суда.

«В период мобилизации в помещении центра боевого управления штаба воинской части в городе Южно-Сахалинске, желая избежать исполнения специальных обязанностей <...>, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отказался от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Весной 2024 года служащего К. уже приговорили к условному сроку почти на три года по той же статье. В этот раз судья суммировал к старому приговору новый срок и вынес решение на 4,5 года в колонии общего режима. Бойца взяли под стражу прямо в здании суда. У него есть шанс обжаловать данный приговор.