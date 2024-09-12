На границе Узбекистана и Киргизии впервые за 14 лет появилось КПП

Впервые за последние 14 лет на границе Киргизии и Узбекистана появился контрольно-пропускной пункт. Об этом рассказало киргизское издание Turmush.

Пункт проезда «Кара-Суу» торжественно открыли 12 сентября. В этот же день образовался огромный поток автомобилей с двух сторон. Представителя правительства Киргизии Бакыт Торобаев уверен, что это укрепит дружеские отношения между враждовавшими странами.

Данный участок границы был закрыт ещё в 2010 году во время межэтнического конфликта и погромов объектов инфраструктуры.