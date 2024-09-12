На границе Узбекистана и Киргизии впервые за 14 лет появилось КПП
Торжественное открытие КПП «Кара-Суу». Обложка © Turmush
Впервые за последние 14 лет на границе Киргизии и Узбекистана появился контрольно-пропускной пункт. Об этом рассказало киргизское издание Turmush.
Пункт проезда «Кара-Суу» торжественно открыли 12 сентября. В этот же день образовался огромный поток автомобилей с двух сторон. Представителя правительства Киргизии Бакыт Торобаев уверен, что это укрепит дружеские отношения между враждовавшими странами.
Данный участок границы был закрыт ещё в 2010 году во время межэтнического конфликта и погромов объектов инфраструктуры.
Недавно житель Киргизии вырыл в своём доме 130-метровый тоннель, ведущий в Узбекистан. Маршрут использовался для контрабанды различных товаров, а также незаконной переправки людей. Теперь вопросом занимаются местные правоохранители.