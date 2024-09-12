«Куда убежал!?»: Неадекватная мамаша жестоко избила малыша в Башкирии, ей занялись силовики
В Стерлитамаке женщина повалила на асфальт и избила маленького ребёнка
В Стерлитамаке женщина повалила на землю маленького ребёнка и с воплями жестоко избила его. Следственный Комитет региона уже начал проверку по факту жестокого обращения с детьми, сообщает пресс-служба ведомства. Страшная сцена попала на видео. Судя по нему, горе-мамаша была недовольно, что малыш отошёл от неё.
Женщина напала на ребёнка на улице. Видео © Telegram / RT на русском / Стерлитамак 24
«Куда убежал без меня!?», — кричала женщина.
В социальных сетях пишут, что на кадрах — именно мать ребёнка, и колотить его она начала из капризов. Башкирская Прокуратура уже начала проверку, к ситуации также подключился Следком.
Недавно в Химках неизвестный жестоко избил 20-летнего парня с интеллектом ребёнка. Мужчина заметил, как инвалид общается с детьми, и набросился на него с кулаками, обвинив в педофилии. Испуганные дети убежали, на помощь парню пришёл прохожий, который оттолкнул нападавшего.
Telegram / RT на русском / Стерлитамак 24