«Куда убежал!?»: Неадекватная мамаша жестоко избила малыша в Башкирии, ей занялись силовики

В Стерлитамаке женщина повалила на землю маленького ребёнка и с воплями жестоко избила его. Следственный Комитет региона уже начал проверку по факту жестокого обращения с детьми, сообщает пресс-служба ведомства. Страшная сцена попала на видео. Судя по нему, горе-мамаша была недовольно, что малыш отошёл от неё.

Женщина напала на ребёнка на улице. Видео © Telegram / RT на русском / Стерлитамак 24

«Куда убежал без меня!?», — кричала женщина.

В социальных сетях пишут, что на кадрах — именно мать ребёнка, и колотить его она начала из капризов. Башкирская Прокуратура уже начала проверку, к ситуации также подключился Следком.