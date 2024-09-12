«Это предел для Артёма»: Экс-тренер сборной предрёк Дзюбе закат карьеры после перехода в «Акрон»

Бывший главный тренер национальной сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на новость о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон». По мнению специалиста, тольяттинский клуб может стать последним в карьере нападающего.

«Думаю, что группа команд после первой шестёрки — это предел для Артёма. Если он перейдёт в «Акрон», то на этом, скорее всего, и остановится. А в командах из топ-6 проходит серьёзная селекционная работа, и возрастные игроки рассматриваются в последнюю очередь», — отметил экс-наставник сборной.

Собеседник «Газеты.ru» считает, что перерыв негативно скажется как на игре, так и на тренировочном процессе Дзюбы. 36-летнему футболисту понадобится время, чтобы набрать необходимую форму и трансформировать её в результат, уверен Игнатьев.