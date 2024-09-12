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12 сентября, 14:41

«Это предел для Артёма»: Экс-тренер сборной предрёк Дзюбе закат карьеры после перехода в «Акрон»

Тренер Игнатьев: «Акрон» может стать последним клубом в карьере Дзюбы

Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Артём Дзюба. Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Бывший главный тренер национальной сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на новость о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон». По мнению специалиста, тольяттинский клуб может стать последним в карьере нападающего.

«Думаю, что группа команд после первой шестёрки — это предел для Артёма. Если он перейдёт в «Акрон», то на этом, скорее всего, и остановится. А в командах из топ-6 проходит серьёзная селекционная работа, и возрастные игроки рассматриваются в последнюю очередь», — отметил экс-наставник сборной.

Собеседник «Газеты.ru» считает, что перерыв негативно скажется как на игре, так и на тренировочном процессе Дзюбы. 36-летнему футболисту понадобится время, чтобы набрать необходимую форму и трансформировать её в результат, уверен Игнатьев.

Дзюба весьма лаконично высказался о переходе Соболева в «Зенит»
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Напомним, ранее о переходе Артёма Дзюбы в «Акрон» сообщил журналист Иван Карпов. Позже трансфер подтвердили официально.

Борис Эльфанд
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